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ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 13:39

ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington Post'un haberine göre, Kirby basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.

Sözcü Kirby, yardım kararının, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti.

Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtiliyor.

ABD Senatosu, 11 Mart'ta Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı.

Başkan Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2,3 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

ABD, Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge oluşturulması ve savaş uçağı gönderilmesi teklifini ise geri çevirmişti.

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