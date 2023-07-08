ABD'den Ukrayna'ya misket bombası desteği: Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği verecek olmasına yönelik açıklama yaptı. Zaharova Beyaz Saray’a, daha önce bu bombanın kullanılmasının "savaş suçu" olduğuna dair açıklamasını hatırlattı.

ABD'den Ukrayna'ya misket bombası desteği: Rusya'dan açıklama
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Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 28 Şubat 2022’de “Misket bombası kullanmak savaş suçudur." ifadelerini kullandığını belirtti.

Bir buçuk yıl sonra  Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısında ’ya misket bombası gönderme niyetlerini açıkladığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’nin açıklamasını beklediklerini ifade etti.

ABD: KOLAY BİR KARAR DEĞİL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek, ülkeye misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini aktarmıştı.

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