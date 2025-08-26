ABD'den Ukrayna’ya savaş sonrası istihbarat ve hava desteği teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerine ülkenin savaş sonrası güvenlik garantilerinin koordinasyonunda rol alacağını belirtmişti. ABD yetkilileri, istihbarat, gözetleme, komuta-kontrol ve hava savunma varlıkları gibi “stratejik destekler” sunabileceklerini belirtti. Bu destek, Avrupa askerlerinin konuşlandırılmasını mümkün kılacak, onları koruyacak ve denetleyecek.



Financial Times'ın haberine göre ABD, halihazırda Ukrayna’ya Patriot füze savunma sistemleri sağlıyor; ancak savaş sonrası plan, ABD uçakları, lojistik ve kara radarlarıyla Avrupa’nın uygulayacağı uçuşa kapalı bölge ve hava savunma kalkanını desteklemeyi de kapsayacak. ABD’nin üstün istihbarat ve gözetleme kapasitesi, ateşkesin uyumunu takip etmek ve Batılı güçlerin koordinasyonunu sağlamak için kritik olacak.



Yetkililer, ABD’nin desteğinin, Avrupa başkentlerinin Ukrayna’ya on binlerce asker konuşlandırma taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti ve bu teklifin hala geri çekilebileceğini vurguladı. Bu, Trump yönetiminin önceki tutumuna göre önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD ASKER GÖNDERMEYİ HALA REDDEDİYOR

ABD, kendi askerlerini Ukrayna’ya göndermeyi hala reddediyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi bazı yetkililer, bu tür bir katılımın ABD’yi gelecekteki çatışmalara sürükleyebileceğinden endişe ediyor.



Plan, Ukrayna ve Rusya tarafından kabul edilen üçüncü ülke barış gücü askerleriyle denetlenen bir güvenlik koridoru ve NATO destekli Ukrayna askerleriyle daha sağlam bir sınır hattını içeriyor. Avrupa liderliğindeki caydırıcı güç, ülkenin iç kesimlerinde konuşlandırılacak ve ABD varlıkları geriden destek sağlayacak.



Ancak ABD’nin olası desteğine rağmen, Avrupa’da kamuoyu ve politikacılar, asker konuşlandırılması konusunda hala temkinli.

ZELENSKİ'DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söylemişti.