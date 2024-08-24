ABD’den Ukrayna’ya silah ve teçhizat içeren yeni yardım paketi

ABD, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı Ukrayna için “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren” yeni bir paket daha açıkladı.

ABD’den Ukrayna’ya silah ve teçhizat içeren yeni yardım paketi

Rusya ile arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, Ukrayna’nın bağımsızlığının 33. yılında “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren önemli bir paket” daha açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Ek yardım, İnsansız hava sistemlerine karşı ekipman ve mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı füzeler, Tüpten Fırlatılan, Optik Takipli, Tel Güdümlü (TOW) füzeler, hafif silah mühimmatı, ambulanslar, yıkım ekipmanları ve mühimmatları ile yedek parçalar, tıbbi ekipman, yardımcı ekipman, eğitim ve nakliyeyi içermektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu duyuru, ABD'nin Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunmasına olan bağlılığını göstermektedir. Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

ABD'de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Kennedy, Trump'a destek verecek

ABD'de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Kennedy, Trump'a destek verecek

ABD: "Hamas'ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

ABD: "Hamas'ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

Beyaz Saray: Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Beyaz Saray: Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Altı Hizbullah üyesi öldürüldü

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Altı Hizbullah üyesi öldürüldü

ABD'li Sullivan Çin yolcusu: "Ortak adımlar atmaya kararlıyız"

ABD'li Sullivan Çin yolcusu: "Ortak adımlar atmaya kararlıyız"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...