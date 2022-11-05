ABD'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan "ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini vurgulamak için" Kiev'i ziyaret etti.

Sullivan, ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile biraraya geldi.

400 MİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ

Açıklamada, Sullivan'ın Ukrayna'ya ek 400 milyon dolarlık güvenlik destek paketini açıkladığı ifade edildi.



Yeni paketin Ukrayna'ya "250 karadan-havaya füze sistemi" transferini de içerdiği kaydedildi.

