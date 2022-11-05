ABD'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'yı ziyaret etti. Sullivan ziyaretinde ABD'nin 400 milyon dolarlık güvenlik destek paketini de açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan "'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini vurgulamak için" Kiev'i ziyaret etti.

Sullivan, ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile biraraya geldi.

400 MİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ

Açıklamada, Sullivan'ın Ukrayna'ya ek 400 milyon dolarlık güvenlik destek paketini açıkladığı ifade edildi.

Yeni paketin Ukrayna'ya "250 karadan-havaya füze sistemi" transferini de içerdiği kaydedildi.

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