Uluslararası Ceza Mahkemesi gözaltına alınanlara ABD askerlerince işkence yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma açmayı tartışıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton mahkeme ile işbirliği yapmayacaklarını söyledi ve yaptırım tehdidinde bulundu.

Yargıçlara ABD'ye giriş yasağı getirebileceklerini ve mahkeme fonlarına yaptırım uygulayabileceklerini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni "gayrimeşru" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik danışmanı Bolton "mahkeme bizim için ölmüştür" ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin kaderini mahkemenin ellerine bırakmayacaklarını da söyleyen Bolton, "Böyle bir durumda seyirci kalamayız" dedi.

ABD, 2002'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değil.