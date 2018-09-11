Uluslararası Ceza Mahkemesi gözaltına alınanlara ABD askerlerince işkence yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma açmayı tartışıyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton mahkeme ile işbirliği yapmayacaklarını söyledi ve yaptırım tehdidinde bulundu.
Yargıçlara ABD'ye giriş yasağı getirebileceklerini ve mahkeme fonlarına yaptırım uygulayabileceklerini söyledi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni "gayrimeşru" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik danışmanı Bolton "mahkeme bizim için ölmüştür" ifadelerini kullandı.
ABD askerlerinin kaderini mahkemenin ellerine bırakmayacaklarını da söyleyen Bolton, "Böyle bir durumda seyirci kalamayız" dedi.
ABD, 2002'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değil.
ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım tehdidi
NTV HaberDünya
Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD'nin Afganistan'da işlediği iddia edilen suçlara yönelik soruşturma açmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, mahkemeyi yaptırımlarla tehdit etti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi gözaltına alınanlara ABD askerlerince işkence yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma açmayı tartışıyor.