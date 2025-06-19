ABD'den uyarı: Ortadoğu'daki en büyük üs alarmda

ABD, Katar’ın başkenti Doha’daki en büyük Ortadoğu hava üssüne erişimle ilgili bir güvenlik uyarısı yayımladı.



Bu uyarı ve bölgede askeri varlıkların yeniden konuşlandırılması, ABD'nin İran'dan gelebilecek olası tehditlere karşı savunma hazırlıklarını artırdığını gösteriyor. Bu adımlar, İran’a yönelik olası bir saldırı öncesinde atıldı.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili alacağı her kararı uygulamaya hazır olduğunu belirtti.



UYARI BÜYÜKELÇİLİK SİTESİNDE YAYINLANDI



ABD’nin Katar’daki büyükelçiliği internet sitesinde yayımladığı güvenlik uyarısında şu ifadelere yer verdi:



"Bölgede süregelen çatışmalar dolayısıyla tedbir amacıyla, ABD Büyükelçiliği personeline daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunmuş ve Al Udeid Hava Üssü’ne erişimi geçici olarak kısıtlamıştır”



Açıklamada ayrıca, “Katar’daki ABD vatandaşlarının da benzer önlemleri alması tavsiye edilir,” denildi.

ORTADOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ABD ÜSSÜ



ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük hava üssü olan Al Udeid, aynı zamanda başka ABD askeri üslerine de ev sahipliği yapıyor.



İran daha önce, ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde bölgede bulunan ABD hedeflerini vurmakla tehdit etmişti.



2024 yılında ise ABD, bu üssü nükleer kapasiteli B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarının konuşlandırılması için kullanmıştı.



En büyük soru ise ABD'nin İran’a doğrudan saldırarak çatışmaya girip girmeyeceği. Böyle bir durumda, bölgede bulunan Amerikan kuvvetleri İran’ın misilleme saldırılarına maruz kalabilir.