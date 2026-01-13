ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı
13.01.2026 09:14
İşgal edilen ABD Tahran Büyükelçiliği
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Tahran Sanal Elçiliği vatandaşlarına çağrıda bulundu, "İran'ı derhal terk edin" dedi. Ülkeden çıkacaklara Türkiye ya da Ermenistan'a geçin önerisinde bulunuldu.
İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken ABD'nin Tahran Sanal Elçiliği, ABD pasaportu taşıyan kişilere “İran'ı derhal terk edin” çağrısı yaptı.
ABD sanal elçiliği açıklamasında vatandaşlarına Türkiye'ye ve ya Ermenistan'a karayoluyla geçişi önerdi. ABD ve İran çifte vatandaşlarına İran pasaportlarıyla işlem yapılması söylenirken, İran'ın çifte vatandaşlığı tanımamasının ve ABD pasaportunun gösterilmesinin tutuklanmaya sebebiyet verebileceği belirtildi.
Sanal elçilik ayrıca “Eğer ülkeden ayrılamıyorsanız güvenli bir noktaya geçin” uyarısı da yaptı.
TRUMP YÖNETİMİNİN SIRADAKİ İRAN HAMLESİ EKONOMİK
ABD'nin İran'a bir askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a karşı bir ekonomik hamle geldi.
Sosyal medya hesabı Truth'ta yaptığı açıklamada Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. ABD Başkanı “Bu emir nihai ve kesin” ifadelerini kullandı.
Trump çeşitli kez Tahran rejiminin protestoları bastırmak için güç kullanması durumunda müdahale edeceğini söylemesine rağmen diplomatik çözüm yoluna da açık olduğunu söylemişti. Tahran da aynı şekilde “hem savaşa hem diplomasiye hazırız” mesajını vermişti.
ABD'li kaynaklar, Trump'ın 12 Ocak Pazartesi günü İran'a karşı konvansiyonel hava saldırıları dışında farklı hamle olasılıklarına dair brifing aldığını söyledi.
ABD'li CBS'e konuştuğu belirtilen iki Pentagon yetkilisinin İran'a karşı “siber ve psikolojik operasyonlar” düzenlenebileceğini söylediği belirtildi. Bu operasyonların amacının İran'daki emir komuta sistemini, iletişim ve devlet medyasını bozma ve psikolojik savaş verme olduğu kaydedildi. Ancak operasyonlara dair nihai kararın verilmediği belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump'ın 13 Ocak Salı günü ulusal güvenlik ekibiyle olası İran seçeneklerini değerlendireceği bir toplantı yapacağı açıklandı.