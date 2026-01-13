ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı

Trump çeşitli kez Tahran rejiminin protestoları bastırmak için güç kullanması durumunda müdahale edeceğini söylemesine rağmen diplomatik çözüm yoluna da açık olduğunu söylemişti. Tahran da aynı şekilde “hem savaşa hem diplomasiye hazırız” mesajını vermişti.

ABD'li kaynaklar, Trump'ın 12 Ocak Pazartesi günü İran'a karşı konvansiyonel hava saldırıları dışında farklı hamle olasılıklarına dair brifing aldığını söyledi.

ABD'li CBS'e konuştuğu belirtilen iki Pentagon yetkilisinin İran'a karşı “siber ve psikolojik operasyonlar” düzenlenebileceğini söylediği belirtildi. Bu operasyonların amacının İran'daki emir komuta sistemini, iletişim ve devlet medyasını bozma ve psikolojik savaş verme olduğu kaydedildi. Ancak operasyonlara dair nihai kararın verilmediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın 13 Ocak Salı günü ulusal güvenlik ekibiyle olası İran seçeneklerini değerlendireceği bir toplantı yapacağı açıklandı.