ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı

ABD vatandaşlarına Irak 'a seyahat uyarısı yayımladı "teyakkuzda olun" çağrısı yaptı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil 'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından yerel medyayı takip etmeleri ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

Seyahat güvenliğine ilişkin uyarıda ise ülkedeki hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği belirtilerek yolcuların Erbil, Bağdat, Basra ve Süleymaniye havalimanlarına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca Irak için geçerli olan 4'üncü seviye seyahat uyarısını hatırlatarak "Terör, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, iç karışıklıklar ve ABD hükümetinin vatandaşlarına acil yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak’a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." çağrısını tekrarladı.