ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat edilmemesi yönünde çağrı yaptı.

ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı
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'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine ait X sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri için uygun düzenlemeleri yapmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarından ise acil durum planlarını hazır tutmaları istendi.

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