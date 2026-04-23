ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılın" çağrısı

Lübnan 'ın başkenti Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliği ABD vatandaşlarına, ticari uçuş seçenekleri mevcutken Lübnan'dan ayrılmalarını tavsiye etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan ayrılmayı tercih etmeyen ABD vatandaşlarından ise acil durumlar için plan hazırlamaları ve son dakika gelişmelerini takip etmeleri istendi.

10 GÜNLÜK ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.