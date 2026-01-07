ABD’den Venezuela için 3 aşamalı plan

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sonra göreve gelen “geçici yönetimle birlikte yönetecekleri” sürecin aşamalarını anlattı.

Rubio, ABD Kongresi'nde gazetecilere hükümetin Venezuela için üç aşamalı bir plan açıkladı.



Rubio, birinci aşamanın 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılacağını aktararak, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.



İkinci aşamada ise Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Rubio, ikinci aşamada ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağını açıkladı.



Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" belirtti. ABD’li senatörlerin ABD'nin Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" yönündeki eleştirilerini cevap veren Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela’nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini ve bunun ABD’ye Venezuela üzerinde "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını söyledi.



ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela’ya müdahale etmeden bir sonuca ulaşmak için defalarca girişimde bulunduğunu ifade eden Rubio, "Maalesef bunlar başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca ABD’ye bir tehdit olması durumunda Başkan’ın harekete geçme hakkının olduğunu vurguladı.

Üçüncü aşamanın ise "geçiş aşaması" olacağını anlatan Rubio, bu konuda gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceklerini ifade etti "Bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Venezuela, 30 ila 50 milyon varil arasında petrolü ABD’ye devredecek"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela’daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurmuştu. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY: VENEZUELA YÖNETİMİ ÜZERİNDE MAKSİMUM NÜFUZA SAHİBİZ



Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunarak, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'yı biz yönetiyoruz" açıklamasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevine seçilen Delcy Rodriguez'in "yönetimin kendilerinde olduğu" yönündeki ifadesini değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, "Geçici yönetimle yakın iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek. Bu, Başkan ve ekibi ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında yapılan bir anlaşmadır ve bu anlaşma, hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Venezuela'daki Çin ve Rusya etkisinin farkında olduklarını ancak bu yarımkürede, ABD'nin perspektifinin geçerli olduğunu savunan Leavitt, Venezuela'daki askeri operasyonun bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

ABD'li Sözcü, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den "Çin ve Rusya ile ilişkilerini koparmasını" isteyip istemedikleriyle ilgili soruya, "Bu iddialar, Bakan Rubio'nun gizli sunumuna dayandırılıyor ve bu tür sızıntılar medyaya düşüyor. Bunları reddedemem, doğrulayamam da." yanıtını verdi.

ABD YÖNETİMİ ASKER KULLANMA HAKKINI SAKLI TUTUYOR

Beyaz Saray Sözcüsü, halihazırda Venezuela'da sahada Amerikan askeri olmadığını aktararak, "Ancak Başkan (Trump) elbette gerekirse ABD ordusunu kullanma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Trump'ın önceliğinin halen diplomasi olduğunu savunan Leavitt, "Başkan Trump, Nicolas Maduro ile bunu denedi ancak ne yazık ki Maduro, gayrimeşru bir diktatör ve ciddiyetsiz bir kişiydi. Bu nedenle Başkan Trump, bu askeri operasyona izin verdi. diye konuştu.

“SEÇİMLER İÇİN HENÜZ ERKEN”

Leavitt, Venezuela'da halen istikrar için yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve seçimler için şu anda bir takvim öngörmelerinin zor olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki siyasi süreci geçici yönetim ile birlikte yakından takip edeceklerinin altını çizen Leavitt, "Venezuela'da seçimler için bir takvim belirlemek için henüz çok erken ve zamansız." dedi.

“GRÖNLAND KONUSUNDA TUTUM DEĞİŞMEDİ”

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump yönetiminin, Grönland konusundaki yaklaşımının da değişmediğini belirtti.

Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları bakımından çok önemli olduğunu yineleyen Leavitt, "Bunun amacı, Kuzey Kutbu bölgesinde daha fazla kontrol ve Çin ve Rusya'nın bu stratejik bölgede saldırganlıklarını sürdürmelerini önlemektir" değerlendirmesini yaptı.



HEGSETH, OPERASYON MALİYETİ SORUSUNA SİNİRLENDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Karayipler'de Venezuela'ya yönelik operasyonlarının maliyetinin sorgulanmasını "samimiyetsiz" bulduğunu belirtti.

Hegseth, ABD Kongresi'nde, Venezuela operasyonuyla ilgili gizli oturuma katılmadan önce basın mensuplarının bölgedeki son gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

CNN muhabirinin, ABD'nin Karayipler'deki askeri operasyonlarının kaç paraya mal olduğu sorusuna tepki gösteren Hegseth, şunları söyledi:

"Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Hint Okyanusu'nda veya Pasifik'te olduklarında maliyeti ne kadar diye sorulmuyor ama şimdi bizim yarım küremizde, uyuşturucu kartellerine karşı bir görevde veya suçlanan kişinin (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) adalete teslim edilmesini sağlarken, şimdi maliyet sorusunu soruyorsunuz. Bu baştan beri samimiyetsiz bir soru. Dünyanın gördüğü en tarihi askeri operasyonlardan birinin başarısını baltalamak için mümkün olan her açıyı bulmaya çalışıyorsunuz."

Karayipler bölgesinde yürütülen faaliyetlerin sadece ABD tarafından başarılabileceğini öne süren Hegseth, Venezuela dahil tüm dünya ülkelerinin bunun farkında olduğunu belirtti.

Hegseth, bu sabah erken saatlerde Karayipler'de ve Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2 petrol tankerine el koyduklarını hatırlatarak, Venezuela petrollerinin karantina altında tutulması için bu baskıların devam edeceği bilgisini paylaştı.

ABD Savunma Bakanı, "Biz çıkarlarımızı ilerletmek için harekete geçen bir yönetimiz ve bu tam olarak ortada" dedi.