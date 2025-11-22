ABD’den Venezuela için uçuş uyarısı

Donald Trump yönetiminin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağını artırması ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri vurmasıyla zirveye ulaşan Venezuela gerilimi sürerken ABD'den dikkat çekici bir hamle geldi.

FAA, Venezuela hava sahası ile ilgili Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayınlayarak, bölgeye uçuş yapan havayolu şirketlerini uyardı.

"Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada bölgedeki tehditlerin tüm irtifadaki uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" vurgulandı. Bölgeye planlanan uçuşlar konusunda FAA’ya en az 72 saat önceden bilgi verme çağrısı yapıldı.

ABD YIĞINAĞINI ARTIRIYOR

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyor.

Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye yönelik saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

Yeni harekat duyurusundan kısa bir süre önce, ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk sahasına girerek bölgedeki sekiz ABD Donanma gemisine katıldı. Uçak gemisinde dört bini aşkın asker, onlarca taktik savaş uçağı ve taarruz helikopteri bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.