ABD’den Venezuela’ya gizli operasyon hazırlığı: Maduro hedefte

Donald Trump yönetiminin Karayipler'e askeri yığınağını artırması ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri vurmasıyla zirveye ulaşan ABD-Venezuela gerilimi yeni hamlelerle sürüyor.

ABD bu defa da Maduro’ya karşı yeni bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin bilgi veren dört ABD yetkilisi, çalışmaların “önümüzdeki günlerde” hayata geçirilebileceğini söyledi. Yetkililer, operasyonların ilk bölümünü gizli (örtülü) faaliyetlerin oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Reuters’ın aktardığı bilgiye göre, operasyonun kapsamı ve zamanlaması henüz kesinleşmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai kararı verip vermediği de bilinmiyor. Ancak ABD’nin son haftalarda Karayipler’e askeri yığınak yapması, hazırlığın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Trump yönetimi, Maduro’yu ABD’ye uyuşturucu sağlayan suç ağlarına liderlik etmekle suçluyor. Venezuela hükümeti bu iddiaları reddediyor. Yetkililere göre ABD pazartesi günü, Maduro ile bağlantılı olduğu öne sürülen “Cartel de los Soles” örgütünü yabancı terör örgütü olarak ilan etmeyi planlıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü ilanının “Washington’a çok daha geniş seçenekler sunacağını” söyledi. Trump, bu adımın Venezuela’daki Maduro’ya ait varlık ve altyapılara yönelik operasyonlara imkan sağlayacağını belirtti.

ABD DONANMASI BÖLGEYİ KUŞATTI

ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, beraberindeki savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı ile 16 Kasım’da Karayipler’e ulaştı. Bölgede F-35 savaş uçakları da konuşlandırılmış durumda. ABD güçleri, eylül ayından bu yana 21 kez uyuşturucu botlarına hava saldırısı düzenledi; en az 83 kişi öldürüldü.

İnsan hakları örgütleri bu saldırıları “yargısız infaz” olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu.