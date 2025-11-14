ABD'den Venezuela'ya karşı yeni hamle

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, Latin Amerika'da "narko-teröristleri ortadan kaldırmayı" hedefleyen "Operation Southern Spear" (Güney Mızrağı) adlı yeni bir askeri harekâtın başlatıldığını duyurdu.

Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Southern Spear operasyonunu ilan ediyorum. Southern Spear müşterek görev gücü ile ABD Güney Komutanlığının koordinasyonunda yürütülecek bu görev, anavatanımızı koruyacak, narko-teröristleri yarımküremizden temizleyecek ve halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı ülkemizi güvence altına alacak. Batı Yarımküre Amerika’nın sahasıdır ve biz de burayı savunacağız" diye yazdı.

Açıklamada, harekâtın nasıl yürütüleceği veya mevcut askeri faaliyetlerden ne gibi farklılıklar göstereceği konusunda herhangi bir ayrıntı yer almadı.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyordu.

Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye yönelik saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

Yeni harekât duyurusundan kısa bir süre önce, ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk sahasına girerek bölgedeki sekiz ABD Donanması gemisine katıldı.

Uçak gemisinde dört bini aşkın asker, onlarca taktik savaş uçağı ve taarruz helikopteri bulunuyor.

Associated Press (AP) ajansı, Hegseth'in duyurusunun ardından USS Gerald R. Ford'un birkaç gün içinde Venezuela açıklarına ulaşacağını bildirdi.

Haberde, geminin bölgede konuşlu diğer savaş gemileri, bir nükleer denizaltı ve Porto Riko'daki uçaklarla birlikte son yılların en büyük ABD askeri varlığını oluşturacağı belirtildi.

TRUMP'A ALTERNATİF SENARYOLAR SUNULDU

Öte yandan CBS News, dün üst düzey askeri yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'a Venezuela'ya yönelik kara saldırılarını da içeren güncellenmiş operasyon seçenekleri sunduğunu aktarmıştı.

Habere göre Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Keane ve diğer üst düzey komutanlar, gelecek günlere ilişkin askeri planları Trump'a iletti.

Financial Times ise daha önce ABD'nin Venezuela'ya yönelik üç muhtemel saldırı senaryosu üzerinde durduğunu yazmıştı.

Söz konusu senaryolar arasında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı hedeflere füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro veya yakın çevresini yakalamaya yönelik bir operasyon ya da kapsamlı bir işgal yer alıyordu; ancak son seçeneğin ihtimali düşük görülüyordu.

VENEZUELA'DAN KARŞI HAMLE

Bununla beraber Venezuela yönetimi, salı günü yaptığı açıklamada, kıyıları açıklarındaki ABD deniz varlığına karşı ülke genelinde geniş kapsamlı bir askeri konuşlanma başlattığını duyurmuştu.

Caracas yönetimi, Porto Riko'ya gönderilen F-35 savaş uçakları ve Karayipler'deki altı ABD Donanması gemisinin de dahil olduğu bu yığınağın, gizli bir rejim değişikliği planının parçası olmasından kaygı duyuyor.

Venezuela, geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden ABD ile yaşanan gerilime müdahale etmesini talep etmişti.

Aynı dönemde Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenziya, ABD'nin Venezuela'da "rahatsız olduğu yönetimi değiştirmeye" çalıştığını ve bunun için "renkli devrim" yöntemlerini kullandığını dile getirmişti.