ABD'den vize başvurularında sosyal medya şartı. Hesaplar "herkese açık" olacak
28.01.2026 14:10
Son Güncelleme: 28.01.2026 14:41
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bugün yaptığı duyuruda, 15 Aralık 2025 tarihli kararı hatırlatarak, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.
Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.
Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.
GİZLİ HESAPLAR OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Yetkililer, düzenlemenin başvuru sahiplerinin dijital izlerinin daha etkin biçimde incelenmesini ve güvenlik değerlendirmelerinin hızlandırılmasını hedeflediğini belirtiyor. Uygulama, belirtilen vize kategorilerine yapılacak yeni başvurular için geçerli olacak.
Başvuru sürecinde sosyal medya hesaplarının eksiksiz ve erişilebilir olması şartının aranacağı, gizlilik ayarlarını herkese açık hale getirmeyen adayların başvurularında gecikme veya olumsuz değerlendirme riskiyle karşılaşabileceği ifade ediliyor.
ABD ARALIK AYININ BAŞINDA DUYURMUŞTU
ABD hükümeti, vize başvurularında sosyal medya incelemesine ilişkin uygulamanın kapsamının genişletileceğini Aralık ayı başında duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, çevrim içi varlık incelemesi şartı; öğrenci ve değişim programı vizelerine ek olarak H-1B vizesine başvuranlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları H-4 vizesi sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Yeni düzenleme kapsamında, H-1B ve H-4 ile F, M ve J türü göçmen olmayan vizelere başvuran tüm kişilerin, inceleme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmeleri isteniyor.
Açıklamada, özellikle F, M ve J kategorilerindeki öğrenci ve değişim programı başvurularında çevrim içi varlık incelemesinin zaten uygulandığı, yeni kararla bu uygulamanın diğer vize türlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
TURİSTLERDEN 5 YILLIK HESAP DÖKÜMÜ İSTENECEK
Donald Trump yönetimi, ülkeye vizesiz giriş yapan yabancı turistlerden son beş yıllık sosyal medya geçmişlerini bildirmelerini zorunlu kılacak bir düzenleme hazırlıyor.
Teklif, ABD'ye giriş için vizeye ihtiyaç duymayan İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya dahil 42 ülke vatandaşını kapsayacak.
Teklif edilen yeni kurallar uyarınca, sosyal medya verilerinin toplanması ESTA başvurularının "zorunlu" bir parçası haline gelecek. Başvuru sahiplerinin son beş yıla ait sosyal medya geçmişlerini sunmaları gerekecek.