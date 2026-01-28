ABD'den vize başvurularında sosyal medya şartı. Hesaplar "herkese açık" olacak

ABD ARALIK AYININ BAŞINDA DUYURMUŞTU

ABD hükümeti, vize başvurularında sosyal medya incelemesine ilişkin uygulamanın kapsamının genişletileceğini Aralık ayı başında duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, çevrim içi varlık incelemesi şartı; öğrenci ve değişim programı vizelerine ek olarak H-1B vizesine başvuranlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları H-4 vizesi sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni düzenleme kapsamında, H-1B ve H-4 ile F, M ve J türü göçmen olmayan vizelere başvuran tüm kişilerin, inceleme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmeleri isteniyor.

Açıklamada, özellikle F, M ve J kategorilerindeki öğrenci ve değişim programı başvurularında çevrim içi varlık incelemesinin zaten uygulandığı, yeni kararla bu uygulamanın diğer vize türlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

TURİSTLERDEN 5 YILLIK HESAP DÖKÜMÜ İSTENECEK

Donald Trump yönetimi, ülkeye vizesiz giriş yapan yabancı turistlerden son beş yıllık sosyal medya geçmişlerini bildirmelerini zorunlu kılacak bir düzenleme hazırlıyor.

Teklif, ABD'ye giriş için vizeye ihtiyaç duymayan İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya dahil 42 ülke vatandaşını kapsayacak.

Teklif edilen yeni kurallar uyarınca, sosyal medya verilerinin toplanması ESTA başvurularının "zorunlu" bir parçası haline gelecek. Başvuru sahiplerinin son beş yıla ait sosyal medya geçmişlerini sunmaları gerekecek.