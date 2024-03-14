ABD'den yasa dışı İsrailli yerleşimcilere yeni yaptırımlar

Axios'ta dün gece yayımlanan haber, ABD'li üç yetkiliye dayandırıldı.



ABD'li bir yetkili bugün açıklanması beklenen yaptırımlarla ABD'nin yalnızca kişileri değil aynı zamanda Filistinlilere yönelik saldırılara lojistik ve finansal destek sağlayan kuruluşları da hedef aldığına dair bir mesaj göndermeyi amaçladığını söyledi.



ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamada, üç İsrailli yerleşimci kişiye de yeni yaptırımların uygulanabileceğini belirttiler.

"YERLEŞİMLER ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞDAŞMIYOR"



Biden yönetimi Şubat ayında dört İsrailli yerleşimciye Batı Şeria'da şiddet eylemlerine dahil oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.



Geçen ay İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa etme planlarını açıklamasının ardından Biden yönetimi yerleşimlerin uluslararası hukukla "bağdaşmadığını" dile getirmişti.