ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımasıyla ilgili yeni açıklama geldi.
Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptı.
Ortagus, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alması konusunda Amerika’nın duruşunun değişmediğini söyledi.
Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve DAEŞ'in mağlup edilmesinde kritik bir rol üstlendiğinin altını çizen Ortagus, "Buna rağmen S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.