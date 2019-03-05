Rus haber ajanslarına göre Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak" dedi.

Pahon savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Pahon konuyla ilgili Türkiye ile açık bir diyalog sürdürdüklerini vurguladı.