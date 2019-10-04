Anadolu Ajansi'nin haberine göre ABD, Irak-Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından sevkiyat yaptı.
Son bir haftada gönderilen 300 TIR'da dayanıkı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı.
Bölgeye son bir hafta içerisinde giriş yapan konvoylar, taşıdıkları malzemeleri ABD'nin bölgedeki üslerine dağıttı.
ABD 21 Eylül'de bölgeye 200 TIR'lık konvoy göndermişti.
DAEŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG'ye askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civari personeli bulunuyor.
ABD'den YPG güçlerine 300 TIR'lık askeri destek
NTV HaberDünya
Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan, Suriye'deki YPG güçlerine askeri ve lojistik destek amaçlı 300 TIR gönderdi.
Anadolu Ajansi'nin haberine göre ABD, Irak-Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından sevkiyat yaptı.