ABD, Irak sınırından Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Deyrizor iline yaklaşık 200 TIR'lık sevkiyat yaptı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, dün Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK bölgesine yaklaşık 200 TIR'la yapı malzemesi ve iş makineleri soktu.



Kaynaklar, TIR'ların Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağını söyledi.



Malzeme ve makinelerin YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerin idari yönetimlerine iletileceği öğrenildi.



TÜNEL İÇİN KULLANILMASI RİSKİ

Kaynaklar, YPG/PKK'nın iş makinelerini tünel kazma faaliyeti için kullanabileceğine dikkati çekti.



Örgüt, Türkiye sınırı hattında, batıdan doğuya doğru Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de söz konusu faaliyetini sürdürüyor. AA, son olarak 15 Nisan'da örgütün kazı çalışmalarını görüntülemişti.



YPG/PKK, ABD desteğiyle terör örgütü DAEŞ'i şubat ortasında Deyrizor'dan çıkardıktan sonra, bu kenti de işgal etmişti.



Ancak ABD buna rağmen YPG/PKK'ya Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler içeren sevkiyatlarına devam etmiş, son olarak 2 Nisan'da 100 civarı TIR örgütün işgal bölgesine girmişti.



Örgüt halihazırda Suriye topraklarının üçte birini işgalinde tutuyor.