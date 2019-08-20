ABD Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılan İran tankerinin rotasında bulunan Yunanistan'a "tankere yardım etmeyin" uyarısı geldi.

Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptı ve İran tankerine yardımın "terör örgütüne destek" olarak görülebileceğini söyledi.

Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, Cebalitarık yönetiminin tankerin hareket etmesine izin vermesinin "talihsiz bir durum" olduğunu söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Pompeo, "İran eğer bu tankerdeki petrolün satışından kar etmekte başarılı olursa, Devrim Muhafızları terör kampanyasını sürdürmek için daha fazla maddi kaynağa sahip olacaktır" dedi.

Konuyla ilgili Yunanistan yönetimden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'a ait tankere, geçen ay Cebelitarık Boğazı'ndan geçerken Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle İngiliz deniz komandoları tarafından el konulmuştu. Cebelitarık yönetiminin, perşembe günü el koyma kararını kaldırdığı tankerin, bu hafta sonu Yunanistan'ın Kalamata Limani'na varması bekleniyor.