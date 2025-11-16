ABD’den Yunanistan'a uyarı: Washington, Çin’in Pire Limanı’ndaki etkisini sona erdirmek istiyor

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Çin’in Pire Limanı üzerindeki kontrolünün Washington için kabul edilemez olduğunu belirterek, ABD’nin Çin’i limandan “çıkarmak” istediğini söyledi.

Guilfoyle, Antenna TV’ye verdiği röportajda, “Bu durum talihsiz, ancak çözülebilir. Pire’nin satılması ya da başka alanlarda kapasitenin artırılması gibi seçenekler masada olabilir.” ifadelerini kullandı.

ÇİN DEVLET ŞİRKETİ 2016'DA SATIN ALDI

Çin’in devlet şirketi Cosco, 2016’da Yunanistan’ın en büyük limanı Pire’de çoğunluk hissesini devralmış ve limanı Kuşak ve Yol Girişimi’nin Avrupa’daki en stratejik noktalarından biri haline getirmişti.

Atina, ekonomik kriz yıllarında Batılı yatırımcıların çekilmesiyle Pekin’e yönelmişti.

ÇİN'E KARŞI DENGE ARAYIŞLARI

Guilfoyle, Çin’in mevcut etkisinin ABD’nin bölgedeki altyapı yatırımlarını artırmasıyla dengelenebileceğini ifade ederek, “Amerikan altyapısının bölgede güçlü şekilde yer alması önemli. Bu, başka liman ve projelerde kapasitenin artırılmasıyla Çin’in Pire’deki etkisine karşı denge oluşturabilir.” dedi.

Washington yönetimi, Yunanistan’ı enerji güvenliği açısından yükselen bir bölgesel merkez olarak gördüğünü ve bu konumun Rusya ve Çin’e karşı stratejik bir denge unsuru olduğunu vurguluyor.

Pire Limanı, Yunanistan’ın Avrupa kreditörlerinin baskısıyla özelleştirilmiş; ihalede teklif veren tek firma ise Cosco olmuştu.