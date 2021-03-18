ABD'den HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'ın açıklamasında, "Türk hükümetine, Anayasada yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Reuters - Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 04:26

ABD'den HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin açıklama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

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