ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini, bunun benzin fiyatlarını düşüreceğini belirtti.



Biden, ülkede artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.



Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarına neden olarak Amerikalıları ve müttefiklerini etkilediğine işaret eden Biden, benzin fiyatlarıyla ilgili sorunun Covid-19 salgını ve Ukrayna savaşından kaynaklandığını aktardı.



Biden, ülkede yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Ne kadar acıttığını biliyorum" dedi.



ABD'de ortalama benzin fiyatının "Putin'in savaşı" nedeniyle üç aydan kısa sürede yaklaşık 1 dolar arttığına dikkati çeken Biden, yeterli arzın olmadığını, petrol arzında artışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.



DURUMU İSTİSMAR EDEN PETROL ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALDI



Biden, bazı petrol şirketlerinin durumu istismar ettiğini belirterek, Putin'in savaşının bu şirketler için "daha yüksek kar" anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.



Petrol şirketlerinin "ülkenin iyiliği için adım atması" ve müşteriler için rahatlama sağlaması gerektiğini vurgulayan Biden, petrol ve gaz şirketlerinin yaklaşık 9 bin kullanılmayan ancak üretim izni onaylanmış alana sahip olduğunu aktardı.



Biden, "Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu, üretim bu yılın ilerleyen zamanlarında artış gösterene kadar petrol arzını artırmak için bir savaş zamanı köprüsü." dedi.



ABD'nin enerji bağımsızlığına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Biden, "Böylece bu sorunla bir daha asla uğraşmak zorunda kalmayacağız." diye konuştu.



Biden, rezervlerden petrol piyasaya sürmenin ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 10 ila 35 sent civarında düşürebileceğini, bunun müttefiklerin ne kadar petrolü piyasaya sunacağına da bağlı olduğunu vurguladı.



Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,23 dolara ulaştı.