ABD'den Putin'e övgü: Kötü bir adam değil, büyük bir lider
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Putin'in kötü bir adam olmadığını söyleyen Witkoff, "O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider." dedi. Gazze konusunda Netanyahu'yu plansızlıkla eleştiren Witkoff, Hamas'ın silahsızlanması halinde Gazze'de siyasi bir aktör olarka kalabileceğini belirtti.
ABD ile Rusya arasındaki buzlar Donald Trump'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından erimeye başlarken, iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi.
Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider." ifadelerini kullandı.
"ZELENSKİ ÇOK AMA ÇOK ZOR BİR DURUMDA"
Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu." diye konuştu.
Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenski, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman." ifadelerini kullandı.
"HAMAS SİLAHSIZLANIRSA GAZZE'DE SİYASİ AKTÖR OLARAK KALABİLİR"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor." dedi.
Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir." ifadesini kullandı.
Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir." diye konuştu.
"NETANYAHU ESİRLER KONUSUNDA KAMUOYUNA KARŞI GELİYOR"
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti.
Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum." dedi.
Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.
Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.
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