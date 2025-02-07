ABD'de yolcu uçağı kayboldu: Hem havada hem de karada aranıyor

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayıplara karıştı.



Yetkililer, uçağın planlanan zamanda Nome'a ​​varamaması nedeniyle Alaska'da arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.



Uçaktaki on kişiden dokuzunun yolcu ve birinin pilot olduğu aktarıldı.

DENİZ VE KARADA ARANIYOR



Kayıp uçağı arama çalışmaları için Sahil Güvenliğe haber verildi ve aktif bir kara araması başlatıldı.



Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, sosyal medyada yaptığı açıklamada hava koşullarının hava operasyonlarını sınırladığını söyledi.



İtfaiye teşkilatı, saat 20.00 sularında yaptığı güncellemede, Sahil Güvenlik'e ait bir C-130 uçağının bölge üzerinde uçacağını ve zayıf görüş koşullarında insanları tespit edebilen ekipmanlar kullanılacağını duyurdu.



İtfaiye teşkilatı, Anchorage'daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nün de uçuş desteği gönderdiğini söyledi.

"UÇAĞIN TAM YERİ BİLİNMİYOR"



İtfaiye departmanı, "Yer ekipleri Nome'dan Topkok'a kadar tüm sahil boyunca alanı taradılar. Uçağın tam yeri hala bilinmiyor. Uçak bulunana kadar arama çabalarımızı mümkün olduğunca çok sayıda bölgeye yaymaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Saat 14.37'de havalanan uçağın kıyıdan 12 mil açıkta seyrederken kaybolduğu aktarıldı.