AB'de "canlı yayında infaz" alarmı. Kurşuna dizilecek

Avrupa Birliği (AB), 2009 yılında ABD 'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı eski Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayımlanmasına ilişkin Avrupa'da çevrim içi platformların sorumlulukları bulunduğunu anımsattı.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.



"AVRUPA MEVZUATINA UYMAKLA YÜKÜMLÜLER"



ABD'deki çevrim içi platformlardan olası canlı yayınlar hakkında yorum yapmayacaklarını belirten Regnier, Avrupa'da çevrim içi platformların kendi kullanım koşullarını titizlikle uygulamak ve ulusal ve Avrupa mevzuatına uymakla yükümlü olduğunu söyledi.

Regnier, bunu Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında gerçekleştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, DSA'nın yalnızca çevrim içi platformlara uygulandığını ve kapsamının Avrupa ile sınırlı olduğunu kaydetti.

DENETİM VE YAPTIRIM YETKİLERİNİ KULLANACAKLAR



Platformların kendi hüküm ve koşullarını gerektiği gibi uygulamaması halinde AB'nin DSA kapsamında denetim ve yaptırım yetkilerini kullanabileceğini belirterek, şirketlerin ve çevrim içi platformların Avrupa'daki yükümlülüklerine uymasını sağlayacaklarını söyledi.

KURŞUNA DİZİLEREK İNFAZ HALKA AÇIK YAPILACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı eski Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirmişti.

Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.



İNFAZIN 3 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR



3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.