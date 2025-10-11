AB’de evsiz sayısı patladı: 2030 hedefi tehlikede

Avrupa Evsizlikle Mücadele Federasyonu (Feantsa) tarafından yayımlanan son rapor, evsizliğin birçok ülkede “endişe verici” biçimde arttığını ortaya koydu. Rapor, özellikle Finlandiya, Danimarka ve İrlanda gibi refah seviyesi yüksek ülkelerde bile evsizliğin yükselişte olduğunu gösteriyor.



KONUT KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da 531 bin 600 kişi kalıcı barınma imkanına sahip değil. Nüfusa oranla ise Çekya en yüksek evsizlik oranına sahip ülke. Ülke, 10 milyonluk nüfusun 230 bini evsiz veya geçici konutlarda yaşıyor.



Konut kiraları da krizin önemli bir parçası. Berlin, Madrid, Roma, Paris, Amsterdam ve Dublin gibi büyük şehirlerde ortalama kira bedeli metrekare başına 31,5 avroya yükselmiş durumda. Düşük gelirli haneler artık gelirlerinin yüzde 33’ünden fazlasını kiraya harcamak zorunda kalıyor.



"SORUN GİDEREK BÜYÜYOR"

Feantsa Başkan Yardımcısı Ruth Owen, konut krizinin tüm toplumu etkilediğini ancak en çok düşük gelirli kesimlerin zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:



“Bu kriz hepimizi etkiliyor ama eşit şekilde değil. Gerçekçi politikalar geliştirmek için ihtiyaçları doğru anlamalı ve en savunmasız gruplara destek vermeliyiz.”

Uzmanlara göre bazı ülkelerdeki düşük evsizlik oranları, veri eksikliği veya siyasi baskılardan kaynaklanıyor. Bulgaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerde güncel veriler dahi bulunmuyor.



SİYASET ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRIYOR

Rapor, Avrupa genelinde sağa kayışın da sorunun derinleşmesinde etkili olduğunu vurguluyor. Finlandiya’da son iki yılda, on yıllık düşüşün ardından ilk kez evsizlik artışı yaşandı.



Almanya’daki sosyal hizmet kuruluşu Caritas’tan Richard Rosenberger, AB’nin 2030 hedefine ulaşamayacağı görüşünde:



“Berlin’de durum her geçen gün kötüleşiyor. Sadece sayılar değil, evsizlerin sağlık durumu da endişe verici hale geldi.”