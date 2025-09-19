AB'de Gazze anlaşmazlığı: Almanya ve İspanya başbakanlarından zıt görüş

Avrupa'nın Filistin konusunda birbirine zıt hareket eden iki ülkesinin liderleri ortak bir basın toplantısı düzenledi, planlarını değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Frederik Merz, İspanyol mevkidaşını Madrid'de ziyaret etti.



Merz ile Pedro Sanchez burada uzun bir görüşme gerçekleştirdi, gündemlerinde Gazze de vardı.



Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Sanchez, "Bazı medya kuruluşlarına göre, İspanya'nın bu krizde bu kadar sesini yükseltmesi tuhaf veya sıra dışı gelebilir. Ama biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Sadece uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme gerekliliğinden değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan da Avrupa'nın kuzeyi, güneyi ve elbette Akdeniz havzası gibi önemli bir bölgenin istikrarıyla ilgilendiğimizden buna odaklanıyoruz." dedi.



Sanchez, Avrupa Komisyonu'nun İsrail'e yaptırım uygulama önerisini de "kesinlikle evet diyeceğiz" diye açıkladı.

Merz ise emin olmadığını dile getirdi, "Ekim'de Kopenhag'da yapılacak olan Avrupa Konseyi gayrıresmi toplatınsında buna evet mi hayır mı diyeceklerine karar vereceğini." söyledi.



Filistin'i tanıma konusunda da Pedro Sanchez'e katılmadığını söyleyen Merz, "Biz Almanya olarak bunun iki devletli çözüme giden yoldaki en son aşama olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Sonunda iki lider bu konuda farklı düşündüklerini dile getirerek ayrıldı.



İSPANYA EN ÇOK SESİ ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİ



İspanya, Avrupa Birliği'nin Gazze Savaşı'nın başından bu yana en çok ses çıkaran ülkelerinden biri.



Sanchez, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımladı. Ayrıca, İsrail'in katıldığı uluslararası yarışma ve futbol liglerine katılmama kararıyla da Avrupa Birliği'nde ilk oldu.