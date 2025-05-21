AB'de Gazze çatlağı: Komisyon ikiye bölündü

AP Genel Kurulunda, "AB'nin İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planına yanıtı, etkili insani destek sağlanması ve esirlerin kurtarılması" başlıklı bir oturum yapıldı.



Oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve soykırıma karşı ses yükselten milletvekilleri ile İsrail'e desteğini ifade edenler arasında sert tartışmalar yaşandı.



Sağ eğilimli bazı milletvekilleri, kefiye ve Filistin bayrağı rozetleri takan milletvekillerine tepki gösterdi.



Aşırı sağcı ECR grubundan Finlandiyalı milletvekili Sebastian Tynkkynen, "Biz de İsrail bayraklarıyla gelmeliyiz." ifadesini kullandı.



Sol gruptan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AP Genel Kurulunda çok kez Ukrayna bayrakları ve rozetleriyle konuşmalar yapıldığını anımsattı.



Oturum Başkanı Sophie Wilmes, "konunun hassas olduğunu, herkesin sabrının tükendiğini" bildiğini söyleyerek sık sık müdahale etti.



Bazı milletvekilleri ise bir dakikalık konuşma sürelerini, AB'nin soykırım karşısındaki sessizliğini protesto etmek için sessiz kalarak kullandı.

"TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA YER ALDIĞIM İÇİN UTANMAK İSTEMİYORUM"



Sosyalistler ve Demokratlar grubundan Iratxe Garcia Perez, AB Komisyonunun dün aldığı İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirme kararıyla ilgili, bunun yeterli olmadığını, bir an önce ortaklığın sonlandırılması gerektiğini söyledi.



Perez, "Şimdi harekete geçmeliyiz. Bir Avrupalı olarak tarihin yanlış tarafında yer aldığım için utanmak istemiyorum." dedi.



Yeşiller Grubundan Benedetta Scuderi, İsrail'e destek açıklamaları yapan bazı milletvekillerine hitaben yerinden söz alarak, "Çocukları öldürmenin izahı olamaz." ifadesini kullandı.



Avrupa'yı Yenile (Renew) grubundan Belçikalı milletvekili Hilde Vautmans, "AB İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecek, İsrail'in insan haklarını ihlal edip etmediğine bakacak. (ABD Başkanı) Donald Trump bile bebeklerin ve çocukların çektiklerinin İsrail yüzünden olduğunu kabul etti." diye konuştu.



Yeşiller Grubundan Danimarkalı milletvekili Villy Sovndal da "Daha fazla kanıta ihtiyacımız yok." sözleriyle AB'nin İsrail ile ortaklığını gözden geçirmeye gerek olmaksızın durdurması çağrısında bulundu.



Sol gruptan Portekizli milletvekili Joao Oliveira da İsrail'i destekleyen milletvekillerine hitap ederek, "Buraya gelip Netanyahu'nun argümanlarını tekrar ediyorsunuz ve İsrail'in suçlarını savunuyorsunuz. Böylece suç ortağı konumuna düşüyorsunuz." hatırlatmasında bulundu.

"ARTIK SÖYLEDİKLERİNİZ DEĞİL, YAPTIKLARINIZ ÖNEMLİ"



Filistin asıllı sol grup mensubu Fransız milletvekili Rima Hassan, ailesinin Nekbe kurbanı olduğunu, şimdi ise Gazze halkının Nekbe mağdurlarının çocukları olduğunu ve bu acıyı ikinci kez yaşadıklarını söyledi.



Hassan, "Artık söyledikleriniz değil, yaptıklarınız önemli. Filistin'deki bir cerrah bana yapılacak tek şeyin 'sivil itaatsizlik' olduğunu söyledi." dedi.



Renew grubundan Irak asıllı İsveçli milletvekili Abir Al Sahlani de AB'nin İsrail ile ortaklığını gözden geçirme kararının halkın aylarca sürdürdüğü protestoların başarısı olarak niteleyerek, "Tarihi belirleyen bir an içindeyiz. Durmayın, milletvekillerine yazın, hükümetinizi arayın, temsilcilerinize e-posta gönderin. Gözden geçirme süresi boyunca İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın durdurulması için baskı yapmalarını isteyin. Avrupa halkının tarihi yazan kişiler olmasına izin verin." sözleriyle halka seslendi.

