Avrupa Komisyonu kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile AB Dis Politika Yuksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak bir sekilde kaleme aldıkları taslakta ise Türkiye'ye karşı farklı yaptırımlar getirilmesi gündemde.