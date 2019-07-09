Avrupa Komisyonu kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile AB Dis Politika Yuksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak bir sekilde kaleme aldıkları taslakta ise Türkiye'ye karşı farklı yaptırımlar getirilmesi gündemde.
AB'de gündem sondaj gerilimi
Dünya
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına karşı Ankara'ya uygulanacak önlemleri görüşmek üzere büyükelçilikler düzeyinde yarın toplanıyor.
Avrupa Komisyonu kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile AB Dis Politika Yuksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak bir sekilde kaleme aldıkları taslakta ise Türkiye'ye karşı farklı yaptırımlar getirilmesi gündemde.