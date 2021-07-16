AB'de haftalık Covid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında geçen haftaya göre yüzde 64,3'lük artış görüldüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 16:35

AB'de haftalık Covid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü

İlişkili Haberler

Kayseri'de corona virüs aşısı yaptıranların sayısı 1 milyon oldu

Kayseri'de corona virüs aşısı yaptıranların sayısı 1 milyon oldu

Bilim insanları, 25 yaşındaki İtalyan kadının peşinde: Corona virüsün 'sıfırıncı hasta'sı o mu?

Bilim insanları, 25 yaşındaki İtalyan kadının peşinde: Corona virüsün 'sıfırıncı hasta'sı o mu?

ECDC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı. En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken, 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.

Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre, hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği bildirildi.

Aşılamanın artmasıyla İtalya, İspanya, Belçika, Almanya gibi AB ülkelerinde tedbirler, nisandan itibaren son aylarda aşamalı olarak gevşetilmişti.

ECDC verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü kişilerin yüzde 66,2'sine ilk doz aşı vuruldu, yüzde 48,7'si ise tam aşılandı.

NTV BELÇİKA'DAKİ FELAKET BÖLGESİNDE

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...