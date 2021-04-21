AB’de ilk: Dijital Covid sertifikası denemeleri Fransa’da başlıyor

Fransa, birliğe bağlı 27 ülke içerisinde seyahatin kolaylaştırılması için dijital Covid seyahat sertifikasını denemeye başlayan ilk AB ülkesi oldu.

Fransa’nın Covid-19 temas izleme programının bir parçası olan ‘TousAntiCovid’ uygulamasında bu haftadan corona virüs test sonuçlarının da yer alacağı açıklanırken, seyahat edecek kişilerin cep telefonlarındaki sonucu göstererek seyahat edebileceği belirtildi.

DENEME 29 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Avrupa çapında uygulamaya koyulmaya hazırlanan dijital Covid seyahat sertifikasının ilk olarak Korsika ve denizaşırı uçuşlarda faaliyete geçirileceği belirtilirken deneme sürecinin 29 Nisan’a kadar süreceği bildirildi.

Le Monde’un haberinde, ilerleyen günlerde TousAntiCovid uygulamasına aşı olanların için sertifika ekleneceği belirtilirken uygulamanın ilerleyen günlerde kalabalık etkinlikler, konserler, festivaller ve fuarlar için de kullanıma sokulabileceği bildirildi.

Fransa Dijital Dönüşüm Bakanı Cedric O, ülkede başlayan deneme sürecinin, Avrupa çapında “güçlendirilmiş, sağlamlaştırılmış ve standartlaştırılmış” bir sistemin bir parçasını oluşturacağını belirtirken uygulama ile ilgili çok sayıda ülke ve havayoluyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

21 HAZİRAN’A KADAR FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Avrupa adalet komiseri Didier Reynders geçen hafta AB'nin "dijital yeşil sertifikasının" 21 Haziran'a kadar faaliyete geçmesini beklediğini söylerken sertifikanın, ekonomileri salgın nedeniyle harap olmuş güney Avrupa üye ülkeleri için acil bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Bir diğer AB ülkesi Danimarka da ülke içerisinde kullanıma soktuğu Coronapas adlı uygulama ile, aşılanmış, iki ila 12 hafta önce arasında Covid-19 testi pozitif çıkmış ve son 72 saat içinde testi negatif olan kişileri tespit etmeye başlamıştı. Bu uygulama ile çeşitli etkinlik ve faaliyetlere kişilerin rahatlıkla girebileceği bildirildi.