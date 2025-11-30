AB’de ‘kidfluencer’ yasağı gündemde

Dünya genelinde hızla büyüyen “influencer” ekonomisinin 2025’ten itibaren 5 yıl içinde 31 milyar dolardan 120 milyar doları aşması beklenirken, uzmanlar çocukların korunması için acil adım gerektiğini söylüyor.

AB’nin yeni planı, sosyal medya platformlarının çocuk fenomenlere (kidfluencer) maddi veya ayni teşvik sağlamasını tamamen yasaklamayı içeriyor. Amaç, ailelerin yüksek gelir vaadiyle çocuklarını sürekli içerik üretmeye zorlamasının önüne geçmek.

Fransa, 2020’de çocuk fenomenleri çocuk oyuncularla aynı statüye alarak çalışma saatlerini sınırlandırdı ve kazançlarının büyük bölümünün reşit olana dek “trust hesabında” tutulmasını zorunlu kıldı. ABD’de Illinois, California ve Utah ise çocukların kazançlarının ebeveynler tarafından saklanmasını zorunlu hale getirdi.

Minnesota eyaleti de, 14 yaş altı çocukların ticari içerik üretmesini tamamen yasaklayan ilk yerlerden biri oldu.

Kanada’da ise çocuk fenomenleri koruyan özel bir yasa hala yok.

Uzmanlara göre Kanada ve diğer ülkeler için en uygulanabilir model, çocuk fenomenleri “çocuk oyuncu” gibi tanımlamak ve mevcut yasaları onlara da uyarlamak olabilir.

AB’nin yasa tasarısı henüz hazırlanma aşamasında. Ancak uzmanlar, “Brüksel etkisi” nedeniyle bu düzenlemenin dünya çapında standartları belirleyebileceğini düşünüyor. Apple’ın AB kararları sonrası küresel çapta şarj girişini değiştirmesi gibi, sosyal medya platformlarının da çocuklara yönelik içerik kurallarını dünya genelinde uyumlu hale getirebileceği öngörülüyor.

INFLUENCER NEDİR?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' adı verilir.