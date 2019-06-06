Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimlik kartlarının güvenliği, hırsızlık ve sahtecilikle mücadeleyi artırmak için yeni düzenlemeye onay verilerek, tüm üye ülkelerin kimlik kartlarında uygulaması gereken asgari güvenlik önlemleri belirlendi.



Buna göre, tüm kimlik kartları aynı boyda olacak ve makinalar tarafından okunabilme özelliği taşıyacak. Kimlik kartlarında fotoğraf ve parmak izi de zorunlu tutulacak.



Kimlik kartları en az 5, en fazla 10 yıl boyunca geçerli olabilecek. Üye ülkeler, 70 yaş üzeri vatandaşlara daha uzun süreli kimlik kartları çıkartabilecek.

Yeni düzenleme, 2 yıl içinde yürürlüğe girecek.

