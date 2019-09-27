Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Grubu Üyesi Alman Sergey Lagodinsky AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı seçildi.
Rusya doğumlu Lagodinsky, AB-Türkiye karma parlamento komisyonu olarak, Türkiye'nin AB perspektifini güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.
Geçtiğimiz parlamento döneminde AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun Yunan Eş Başkanı ile Rum Eş Başkan vekillerinden dolayı 3 yıla aşkın süredir toplantı gerçekleştirememişti.
Öte yandan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiserliğine aday gösterilen Laszlo Trocsanyi'nin görev talebini çIkar çatışması sebebiyle reddetti.
Kasım ayında Avrupa Komisyonu Başkanlığını devredecek Almanya Savuma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in genişlemeden sorumlu komiserliğine kimi getireceği merakla bekleniyor.