AB'de Rus gazı çatlağı: Macaristan yaptırımlara katılmıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kazakistan’daki temasları kapsamında mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi.



Szijjarto, petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya’dan karşıladıklarını belirterek, "Ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almanın bizim tarafımızdan somut adımlar gerektirdiğini açıkça söylüyoruz. Bu nedenle, Rusya’dan Macaristan’a gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara oy vermiyoruz" dedi.



Ukrayna ile komşu olduklarını ve bu ülkedeki durumun Macaristan’ın ulusal güvenliği için de bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Szijjarto, "Macaristan’ın istikrar ve barıştan yana olduğunu Sayın Bakan'a ilettim. Avrupa Birliği’ndeki her türlü yaptırım paketine katıldık, buna rağmen AB’nin her zaman haksız suçlamalarıyla karşı karşıyayız" dedi.



Bunun bir siyasi karar olmadığını dile getiren Szijjarto, "Bu kesinlikle ülkemizin enerji güvenliğini ilgilendiren bir konu çünkü şu aşamada Rus petrolü olmadan ekonomimizin düzgün işleyişini garanti edemeyiz" diye konuştu.



Szijjarto, son dönemde Kazakistan’dan petrol ithalatını artırdıklarına dikkati çekerek, "Şu anda petrol ihtiyacımızın yüzde 16’sını Kazakistan’dan karşılıyoruz. Bu da yine kombine petrol boru hattıyla Rusya üzerinden geliyor. Yaptırımlar bu olasılığı da etkiliyor" dedi.

AB'DEN RUBLE'YE KIRMIZI IŞIK

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Rus gazı ve AB’nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda ele alınan ana konunun AB’nin enerji arzı olduğunu bildiren Pompili, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, "Gazprom’un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir” dedi.



AB Enerji Komiseri Simson, Ruble ile doğalgaz alımının "yaptırım ihlali" olacağını vurguladı. Hiçbir Avrupa ülkesi ya da şirketinin ruble ile Rusya'dan doğalgaz alımında bulumadığını söyledi.