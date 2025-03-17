AB’de Ukrayna çatlağı büyüyor: İtalya ve İspanya’dan ‘yardıma hazır değiliz’ mesajı

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD’de Donald Trump yönetiminin gelecekteki Ukrayna politikası konusundaki belirsizlik nedeniyle Ukrayna’ya askeri desteği artırmayı planlıyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından sunulan teklif, Ukrayna’ya verilen desteğin iki katına çıkarılmasını öngörüyor. 2024 yılında AB ve üye ülkeleri Ukrayna’ya yaklaşık 20 milyar euro askeri yardım sağlamıştı.



Teklifi, pazartesi günü Brüksel’de AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda sunan Kallas, teklifinin "geniş siyasi destek" aldığını ve şu anda detayların tartışıldığını belirtti.



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