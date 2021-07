AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

Avrupa Birliği (AB), Covid-19'a karşı 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'ini az bir doz aşı ile aşılama hedefine ulaştı.



AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşıldığı açıklaması AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'dan geldi. Von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin sözünü tuttuğunu belirterek, Temmuz sonuna kadar AB içindeki yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapılması hedefine ulaştıklarını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin de corona virüsle karşı aşılarını tamamladığını belirtti.



Aşılama programının yavaş olması sebebiyle daha önce sık sık eleştirilere maruz kalan AB'nin kendine koyduğu yüzde 70 hedefi, bilimsel olarak toplumsal bağışıklığın tümüyle sağlandığı anlamına gelmiyor.

Ancak belirlenen hedefe ulaşılması önemli olarak değerlendiriliyor. AB Komisyonu Başkanı konuyla ilgili "Bu oranlar, Avrupa'yı dünya liderleri arasına koyuyor" dedi ve hedefe ulaşma sürecinin son derece başarılı olduğunu ifade etti.



DELTA VARYANTI UYARISI



Von der Leyen, Avrupa'da yayılmaya devam eden diğer varyantlar sebebiyle de rehavet yaşanmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, "Delta varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle hem kendi hem de başkalarının sağlığını korumak için fırsatı olan herkesi aşı olmaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre AB'nin 27 üyesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'deki yaklaşık 400 milyon yetişkinin yüzde 68'i en az bir doz aşı olurken, bu 31 ülkede aşılarını tamamlayanların oranı ise yüzde 53,7 olarak belirtildi.



Her ne kadar AB Komisyonu, yetişkinlerin yüzde 70'inin tamamen aşılanabilmesini sağlamak için blok genelinde ülkelere yeterli dozun verildiğini ifade etse de, bazı ülkelerin aşılama programı oldukça yavaş ilerliyor. Şu anda Bulgaristan ve Romanya özellikle en düşük aşılama oranlarına sahip.



Our World in Data verilerine göre Bulgaristan'da en az bir doz aşı olanların sayısı yüzde 15, Romanya'da ise yüzde 25. Buna karşılık Almanya'da yüzde 61, Fransa'da 59, İtalya'da yüzde 62, İspanya'da yüzde 65.

