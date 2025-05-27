AB’den 4 çevrimiçi porno platformuna soruşturma

Avrupa Komisyonu, dört çevrimiçi porno platformu hakkında Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) kapsamında soruşturma yürüteceğini açıkladı. Platformlarındaki çocukları koruyamadıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülecek sitelerin Pornhub, Stripchat, XNXX ve XVideos olduğu belirtildi.



Euractiv haber sitesinin aktardığına göre, DSA uyarınca yürütülecek soruşturmalar, söz konusu platformlarda çocukların etkili bir şekilde korunup korunmadığına odaklanacak. Özellikle yaş doğrulama sistemlerinin olmaması, soruşturma kapsamında mercek altına alınacak.



“ÖNCELİKLİ BİR MESELE OLARAK SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK”



Bir Komisyon yetkilisi, konuya ilişkin açıklamasında, tüm bu platformların tıklayarak yaş doğrulama sistemini kullandığını, bunun AB’nin DSA kanununa uygun olup olmadığından şüphe duyduklarını anlattı.



Buna göre, Komisyon, bu dört çevrimiçi porno platformunun çocukların çevrimiçi güvenliği ve emniyetini sağlama konusunda AB’nin getirdiği kurallara uyup uymadığına bakacak. Kurumdan yapılan açıklamada, bu platformların halihazırda çocukların fiziksel ve zihinsel iyilik hallerini korumaya yönelik risk değerlendirme ve azaltma önlemlerine uymuyor olabileceğine işaret etti.



Komisyonun açıklamasında, söz konusu “derinlemesine soruşturmanın öncelikli bir mesele olarak” yürütüleceğine dikkat çekildi.



Avrupa Komisyonu, AB’de ayda 45 milyondan az kullanıcısı olan daha küçük porno platformlarında da çocukları korumak üzere AB ülkeleri ile koordinasyon halinde. Komisyon, AB çapında uygulamaya konulacak yaş doğrulama aracını gelecek yılın sonuna kadar tamamlamak istediklerini belirtti.