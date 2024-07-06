AB’den 450 bin euroluk Beryl Kasırgası yardımı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Karayip ülkelerinde en az 10 kişinin ölümüne neden olan Beryl Kasırgası'ndan etkilenen bölgelere yönelik yardım paketini duyurdu.

AB Konsey Başkanı Michel açıklamasında, “Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves ile görüştüm. Beryl Kasırgası'nın yarattığı yıkımın ardından AB'nin dayanışmasını ifade etti. AB ve Üye Devletleri yardıma hazırdır. AB, Karayipler'de insani yardım ve afete hazırlık için bu yıl tahsis edilen 2 milyon Avro'ya ek olarak, etkilenen nüfus için 450 bin Euro'luk insani yardımı onayladı” dedi.





10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi gününden bu yana önce Karayip ülkelerini daha sonra Meksika’yı etkisi altına alan Beryl Kasırgası’nda toplamda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan son açıklamada, kasırganın ABD’nin Teksas eyaletinin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.



Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), yardım çalışmaları ile ilgili olarak, “Beryl Kasırgası Grenada'yı vurduğunda Petite Martinique ve Carriacou yıkımın en ağır yükünü taşıdı. WCK'nın bölgedeki ekibi bir helikoptere sandviç ve su yükleyerek Petite Martinique'deki ailelere ulaştırıyor. Grenada'da ekibimiz, Carriacou ve Petit Martinique'deki ailelere ulaştırılmak üzere 700 sandviçi bir tekneye yüklüyor. Yemeklerin ihtiyacı olan herkese ulaşmasını sağlamak için en çok etkilenen bu iki adada yerel halkın desteğiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.