AB'den ABD'ye şart. "Dizel stokuna karşılık ihracat yasağından vazgeçin"

Avrupa Birliği ülkeleri, ABD 'nin başlattığı ve yükselen akaryakıt fiyatlarını frenlemeyi amaçlayan baskının ardından acil durum dizel rezervlerini piyasaya sürmeye yönelik Fransa'dan gelen öneriyi ele aldı.

Reuters haber ajansına bilgi veren konuya aşina iki kaynak, müzakerelerin cuma günü hükümetler arası bir telefon görüşmesinde yürütüldüğünü aktardı.

Fransa'nın hazırladığı teklife göre, Avrupa ülkelerinin 50 milyon varil dizel yakıtı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin ise 50 milyon varil ham petrolü rezervlerden serbest bırakması öngörülüyor.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ABD, AVRUPA'DAN 20 GÜNDE 100 MİLYON VARİL TALEP ETTİ

Müzakerelere aşina üç kaynağın aktardığına göre, Donald Trump yönetimi dün Almanya ve Fransa'ya acil durum dizel stoklarını kullanıma açmaları gerektiğini, aksi takdirde ABD'nin dizel ihracatına yasak getirebileceğini iletti.

Cuma günkü görüşmelere işaret eden bir kaynak ise Washington'ın aralarında Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı büyük Avrupa ülkelerinden 20 günlük süre içinde 100 milyon varil dizel serbest bırakmasını istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde ülke içindeki akaryakıt fiyatlarını düşürebilmek amacıyla ihracat yasağı ihtimalini değerlendirdiğini dile getirmişti.

DÜNYA GENELİNDE DİZEL ARZI DARALIYOR

Dünya genelinde dizel arzı, İran savaşı ve Ukrayna'nın çok sayıda Rus rafinerisine zarar vermesinin ardından Rusya'nın uygulamaya koyduğu ihracat yasağı nedeniyle daraldı.

Kaynaklar, Çinli rafinerilerin de iç piyasa stoklarını tahkim etmek amacıyla ekim ayı akaryakıt ihracatını askıya aldığını bildirdi.

Bugünkü toplantıda AB ülkeleri, yeni bir stok serbest bırakma anlaşmasının Washington'ın tek taraflı bir dizel ihracat yasağından kaçınacağına dair taahhüdünü de içermesi gerektiğini değerlendirdi.

Dönem başkanlığını Fransa'nın yürüttüğü G7 ülkeleri liderlerinin sonraki adımları ele almak üzere cuma öğleden sonra ortak bir telefon görüşmesi yapabileceği belirtiliyor.

32 üyeli IEA, İran savaşının tedarikte yol açtığı aksamalar karşısında mart ayında 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini koordineli olarak piyasaya sürme kararı almış, bu adım tarihteki en büyük rezerv satışı olarak kayda geçmişti.