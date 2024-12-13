AB'den Adana üzerinden Suriye'ye insani yardım

Avrupa Birliği (AB), Adana üzerinden Suriye'ye gıda, sağlık, eğitim, barınma malzemelerinden oluşan insani yardımlar göndereceğini duyurdu.

AB'den Adana üzerinden Suriye'ye insani yardım
Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

Haberi Görüntüle

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında, AB'nin üzerinden transfer edilmek üzere 'ye insani yardım göndermeye hazırlandığını bildirdi.

Hrncirova ilk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceğini söyledi.

Sözcü, kara yoluyla gönderilecek yardımlar arasında daha çok sağlık, eğitim ve barınma malzemeleri bulunacağını ifade etti.

UNICEF VE DSÖ İLE ORGANİZE

Hrncirova, yardımların dağıtımının, Suriye içerisinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sağlık Örgütü (DSÖ) ile organize edileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejimi gitti. Suriye halkı için yeni bir umut var. Ancak istikrarsızlık durumu sürüyor. Bu yüzden harekete geçmemiz gerekiyor. İnsani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...