AB'den Adana üzerinden Suriye'ye insani yardım

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında, AB'nin Adana üzerinden transfer edilmek üzere Suriye'ye insani yardım göndermeye hazırlandığını bildirdi.



Hrncirova ilk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceğini söyledi.



Sözcü, kara yoluyla gönderilecek yardımlar arasında daha çok sağlık, eğitim ve barınma malzemeleri bulunacağını ifade etti.

UNICEF VE DSÖ İLE ORGANİZE



Hrncirova, yardımların dağıtımının, Suriye içerisinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile organize edileceğini belirtti.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejimi gitti. Suriye halkı için yeni bir umut var. Ancak istikrarsızlık durumu sürüyor. Bu yüzden harekete geçmemiz gerekiyor. İnsani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

