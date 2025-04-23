AB'den Apple ve Meta'ya 700 milyon euro para cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli Apple ve Meta şirketlerinin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin tespit edildiğini ve bu nedenle ceza aldıklarını açıkladı. Açıklamada, dijital kurallara uymadıkları gerekçesiyle Apple'a 500 milyon euro, Meta'ya 200 milyon euro para cezası kesildiği belirtildi.



"APPLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMADI"

AB kuralları uyarınca, uygulamalarını Apple'ın App Store'u üzerinden dağıtan geliştiricilerin müşterilerini alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeleri ve bunlara yönlendirebilmeleri gerektiği anımsatılan açıklamada, Apple'ın buna izin vermeyerek yükümlülüğe uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle, uygulama geliştiricilerin App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamadığına işaret edildi.

AB'nin Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri gönderdiği ifade edilen açıklamada, Apple'a kuralları ihlali nedeniyle 500 milyon euro para cezası verildiği belirtildi.

META'NIN "ÖDE VEYA RIZA GÖSTER" MODELİNE CEZA

Açıklamada, Meta'nın "öde veya rıza göster" modeline ilişkin de uyumsuzluk kararı alındığı bildirildi.



AB dijital kuralları kapsamında büyük platformların eşik bekçisi olarak sınıflandırıldığı, bunların kullanıcıların kişisel verilerini hizmetler arasında birleştirmek için onay alması zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada, onay vermeyen kullanıcılara daha az kişiselleştirilmiş eş değer bir alternatif hizmet sunulması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, Meta'nın 2023'te "öde veya rıza göster" modelini tanıttığı, bu kapsamda AB kullanıcılarına Facebook ve Instagram’ı reklamsız kullanım için aylık abonelik veya veri birleşimine onay talep ettiği anımsatıldı.



AB Komisyonu'nun Meta'nın modelinin kurallara aykırı bulduğuna işaret edilen açıklamada, şirkete 200 milyon euro ceza verildiği kaydedildi.



Açıklamada, Apple ve Meta'nın Komisyon'un kararlarına uyması gerektiği, aksi takdirde düzenli para cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI 2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2024'te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası ile teknoloji şirketlerinin AB pazarındaki kuralları sıkılaştırılmıştı.



AB, geçen yıl Apple ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.



AB Komisyonu, aldığı kararla Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyulmadığı için ilk defa para cezası kesmiş oldu.

