AB'den askeri hareketlilik eylem planı

AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, planı tanıtmak için AB Komisyonu'nda düzenlediği basın toplantısında "Amacımız, altyapı çalışmaları yapılırken askeri ihtiyaçları göz önünde bulundurmak ve ulaşım ağını daha iyi kullanabilmek" diye konuştu.



Kıta genelinde hızlı ve sürekli hale getirilmiş bir askeri hareketlilik sağlamanın önemine dikkati çeken Bulc, bunun kolektif bir güvenlik konusu olduğunu söyledi.



AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada eylem planının temel amacının askeri hareketliliği kısıtlayan fiziksel, yöntemsel ve yasal engelleri ortadan kaldırmak olduğu kaydedildi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, NATO ile iş birliği çerçevesinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek "AB genelinde askeri hareketlilik kolaylaştırarak krizlerin önlenmesi, birliklerin konuşlandırılması ve meydana gelen sınamalara hızlı bir şekilde cevap verilmesi mümkün olacak." ifadesini kullandı.



Eylem planı çerçevesinde AB Dış İlişkiler Servisi ve AB askeri personelinin üye ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak askeri ihtiyaçları tespit etmesi bekleniyor.



AB Komisyonu da 2019'a kadar Avrupa genelinde askeri ihtiyaçlara uygun ulaşım ağlarını belirleyerek gerekli maddi hesaplamaları yapacak.



Açıklamada, tüm planlamaların üye ülkelerin toprak ve karar alma mekanizmaları üzerindeki egemenlik hakları göz önünde bulundurularak yapılacağı kaydedildi.

