AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

Açıklama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in basın ofisinden yapıldı.



Borrell'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilerek, "İki tarafa da silahlı çatışmaya son verme ve gerginliği artıracak açıklamalardan kaçınma" çağrısı yaptığı belirtildi.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ayrıca, tüm bölgesel aktörlerin "barışçıl amaç" için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.



Tarafların doğrudan iletişim kurmasının önemli olduğu vurgulandı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 12 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmişti.

