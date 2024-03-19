AB'den Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı

AB, Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı.



Daha önce İsrail destekçi ülkelerin muhalefet ettiği yaptırımlar konusunda ilk kez görüş birliği sağlandı.

Buna göre, şiddet yanlısı yerleşimcilerin Avrupa Birliği ülkelerine girişi yasaklanacak.

Bu kişilerin Avrupa’daki mal varlıkları da dondurulacak.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı almıştı.

