Büyükelçi Christian Berger, "Batman’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açıklamasında, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz” vurgusu yaptı.
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla bugün düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
AB'den Batman'daki saldırıya kınama
NTV HaberDünya
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Batman'da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 7 asker için, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına kınadı ve başsağlığı diledi.
Büyükelçi Christian Berger, "Batman’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz" dedi.