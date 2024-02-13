AB'den çiftçiler için yeni karar

Avrupa Birliği (AB), tarım arazilerinin bir kısmını nadasa bırakmayı gerektiren kurallara muafiyet getirdi. Söz konusu uygulama çiftçilerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu.



AB Komisyonu, Avrupalı çiftçilerin nadasa bırakılan arazilere ilişkin kurallardan muaf tutulması kararı alındığını duyurdu.



Karara göre ekilebilir arazinin yüzde 4'ünü nadasa bırakmak yerine bu arazilere mercimek, bakla veya bezelye gibi azot sabitleyen mahsuller ekilebilecek. Araziler için AB sübvansiyoları devam edecek.



Nadas kural muafiyeti geriye dönük olarak 1 Ocak 2024'te başlayacak ve 31 Aralık 2024'e kadar sürecek.



Avrupalı çiftçilerin protestoları son dönemlerde ses getirmişti. Çifçiler, Fransa başta olmak üzere birçok ülkesinde sorunlarına çözüm talep etmişti.



Geçen hafta da tarım ilacı pestisit kullanımını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma planından vazgeçilmişti.

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